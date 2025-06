Ventotto anni figlio unico e originario di Chiari, Matteo Formenti lavorava come assistente bagnante tra il parco acquatico “Tintarella di Luna” di Castrezzato e un relais a Erbusco. Il 25 giugno è stato trovato morto in una zona boschiva ai piedi del Monte Orfano, a Cologne. Due runner hanno scoperto il corpo in via dei Cappuccini: aveva la testa coperta da un sacchetto di plastica e le mani bloccate con un lucchetto da bicicletta. Vicino, la sua auto e lo zaino. L’ipotesi principale è il suicidio, ma si attendono i risultati dell’autopsia.

Formenti era indagato per omicidio colposo in seguito alla morte del piccolo Michael, 4 anni, annegato nella piscina dove lui era di turno. Il bimbo era in acqua senza protezioni ed era stato soccorso ormai privo di sensi. È deceduto due giorni dopo, all’ospedale di Bergamo. Il bagnino, che aveva ricevuto il sequestro del cellulare, aveva acquistato una nuova sim.

Il lunedì precedente la sua morte aveva detto alla madre di andare al lavoro, ma era scomparso. Secondo la psicologa Valentina Di Mattei la vicenda potrebbe essere legata a un trauma psichico acuto. In mancanza di supporto adeguato, il peso emotivo può diventare insostenibile.

“In situazioni come questa – ha spiegato al quotidiano “Repubblica” – l’impatto emotivo di una tragedia vissuta in prima persona, l’avvio di un’indagine e l’esposizione pubblica possono generare un senso di isolamento, paura e vergogna difficile da gestire. In assenza di adeguate risorse psicologiche o reti di supporto, la mente può arrivare a chiudersi in una spirale da cui non riesce più a uscire”.