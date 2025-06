Oggi è il giorno della prima prova scritta di italiano per l’esame di Maturità. La prima prova è di carattere nazionale ed è uguale per tutti gli indirizzi scolastici. Gli studenti dovranno scegliere una tra le 7 tracce fornite dal ministero dell’Istruzione e del merito. Due tracce appartengono alla tipologia A, quella dell’analisi del testo, che anche quest’anno verte su due autori, uno di poesia e uno di prosa. Tre tracce riguardano invece la tipologia B, il tema argomentativo, mentre le ultime due appartengono alla tipologia C, ovvero quella del tema di attualità. Di seguito, tutte le tracce uscite alla prima prova.

Le tracce della prima prova

Per l’analisi del testo (tipologia A) agli studenti è stata proposta una poesia tratta dall’opera Dal diario (“Appendice 1”) di Pier Paolo Pasolini e un passaggio del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Il tema argomentativo (tipologia B), è invece incentrato su un brano dal titolo Un quarto d’era (geologica) di celebrità, del filosofo e saggista Telmo Pievani. Il testo riflette sull’impatto ambientale della nostra civiltà e sulla cementificazione del territorio e i maturandi sono dovranno sintetizzare il brano, rispondendo poi a una serie di domande. Agli studenti è stata proposta anche poi una riflessione sugli anni Trenta e il New Deal partendo dal testo Gli anni Trenta. Il decennio che sconvolse il mondo, di Piers Brendon. Gli studenti dovranno sintetizzare il contenuto, individuare le motivazioni, offrire riflessioni e argomentare. Infine, è stato proposto anche un riassunto e una riflessione sulla parola “rispetto”, partendo da un testo di Riccardo Maccioni.

Per il tema d’attualità (tipologia C) agli studenti è stato proposto quello dei social partendo da un testo tratto da L’indignazione è il motore dei social. Ma serve a qualcosa?, di Anna Meldolesi e Chiara Lalli. Infine, agli studenti è stata proposta un’argomentazione su un messaggio di Paolo Borsellino, “I giovani, la mia speranza”, in cui il giudice invita a una riflessione sul ruolo delle nuove generazioni nella lotta per la legalità.