Maxi incendi boschivi tra California, Oregon e Canada: distrutti quasi 170mila ettari di vegetazione

L’occidente degli Stati Uniti e il Canada stanno affrontando una serie di incendi boschivi senza precedenti, aggravati da alte temperature, vegetazione secca e forti venti. Questi incendi stanno causando enormi danni e minacciando la sicurezza delle comunità locali. In particolare, la situazione è critica in Oregon, California e Alberta, con numerosi incendi attivi e preoccupazioni crescenti per la sicurezza pubblica.

Incendio Durkee in Oregon

Il Durkee Fire, il più grande dei circa 80 incendi attivi negli Stati Uniti, ha devastato quasi 270.000 acri nell’Oregon orientale. Per dare un’idea della sua estensione, questa superficie è maggiore di quella della città di Indianapolis. Scoppiato il 17 luglio, il Durkee Fire è attualmente contenuto solo al 20%. Le fiamme hanno causato tre feriti, la distruzione di due abitazioni e altre 12 strutture. Le autorità hanno ordinato evacuazioni in alcune aree e interrotto l’elettricità in diverse comunità. Il governatore dell’Oregon, Tina Kotek, ha mobilitato la Guardia Nazionale per assistere le persone colpite e coordinare le operazioni di emergenza.

Incendi in California: situazione critica e arresti

In California, la situazione è altrettanto drammatica. Un incendio che ha colpito un parco del nord dello stato ha bruciato quasi 125.000 acri e risulta contenuto solo al 3%. Le indagini hanno portato all’arresto di un sospettato, identificato mentre spingeva un’auto avvolta dal fuoco in un burrone, contribuendo così all’espansione delle fiamme. Questo incendio ha costretto le autorità a ordinare evacuazioni obbligatorie nella contea di Butte, già segnata dalla tragedia del Camp Fire del 2018, che causò oltre 80 morti.

Canada, minacce al Jasper National Park

In Canada, due incendi stanno minacciando il Jasper National Park, il più grande parco nazionale del paese, situato nella provincia di Alberta. Le fiamme, avanzando da due direzioni, hanno costretto alla fuga residenti e visitatori dalla città di Jasper. Gli edifici nella città sono andati distrutti, e le perdite sono state significative. Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha dispiegato supporto federale per assistere nella lotta contro gli incendi e cercare di contenere la situazione.