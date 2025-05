Da giorni i residenti di Filettino, piccolo comune montano in provincia di Frosinone e sede del municipio più alto del Lazio, si trovano senza medico di base. Il dottor Fantini, storico medico del paese, è andato in pensione e non è stato ancora nominato un sostituto. A lanciare l’allarme è stata l’amministrazione comunale tramite un post su Facebook, assicurando che è in corso un confronto costante con la ASL per cercare una soluzione nel più breve tempo possibile. La situazione sta creando notevoli disagi, in particolare alla popolazione anziana, che rappresenta una larga fetta degli abitanti.

Una crisi più ampia e strutturale

L’assenza di un medico di famiglia impedisce ai cittadini di ottenere ricette, certificati e cure tempestive. La ASL sta tentando di attivare una supplenza, ma trovare personale disposto a operare in zone interne e isolate si rivela sempre più complicato. Il caso di Filettino è solo uno dei tanti segnali di una crisi strutturale che colpisce le aree interne del Lazio. Secondo dati regionali, mancano all’appello circa 250 medici di base e, negli ultimi quattro anni, si è registrato un calo del 12% dei professionisti in attività. Le prospettive future, purtroppo, restano incerte.