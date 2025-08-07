Una tranquilla passeggiata con la moglie si è trasformata in tragedia per Luigi Lanzini, 83 anni. La mattina del 6 agosto, l’uomo si trovava in via Giuseppe Mazzini a Lumezzane (Brescia), appena uscito da una clinica dove si era sottoposto a una visita medica. Durante il rientro, è stato colpito violentemente alla testa dal cassone di un camion in transito. Secondo una prima ricostruzione, il cassone si sarebbe improvvisamente sganciato, travolgendo Lanzini senza lasciargli scampo.

I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni passanti, che hanno immediatamente chiamato il 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo in condizioni disperate e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Gardone Valtrompia, dove purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero. La moglie, seppur sotto shock, è rimasta illesa. I carabinieri, con il supporto della polizia locale, hanno aperto un’indagine per chiarire le responsabilità e verificare eventuali anomalie tecniche o manovre errate legate al veicolo coinvolto.

Chi era Luigi Lanzini

Luigi Lanzini era una figura molto conosciuta e rispettata nella zona della Valtrompia. Aveva fondato nel 1960 l’azienda Arredi Lanzini, una realtà imprenditoriale specializzata nel settore dell’arredamento, che nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento nel bresciano. Imprenditore appassionato e dedito al lavoro, era apprezzato anche per il suo impegno nella comunità locale. Lanzini lascia la moglie e cinque figli.