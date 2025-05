Una scoperta tanto inaspettata quanto straordinaria ha avuto luogo tra le foreste dei Monti dei Giganti, al confine tra Repubblica Ceca e Polonia. Due escursionisti, rimasti anonimi, hanno trovato casualmente un vero e proprio tesoro durante una deviazione fuori sentiero. Incuriositi da una strana scatola di ferro incastrata tra le pietre di un antico muro, hanno deciso di aprirla e sono rimasti senza parole: all’interno vi erano gioielli d’oro, portasigari, un pettine, un portacipria e ben 598 monete d’oro. Il valore stimato del ritrovamento si aggira intorno ai 360mila dollari, ovvero oltre 300mila euro. I due escursionisti hanno immediatamente consegnato tutto al Museo della Boemia orientale di Hradec Králové, che ha poi reso pubblica la straordinaria scoperta.

Le ipotesi degli archeologi sull’origine del tesoro

Dopo la consegna del tesoro, il Museo ha avviato un’attenta analisi degli oggetti per ricostruirne l’origine. I reperti rinvenuti includono 10 braccialetti d’oro, 17 portasigari, un portacipria, un pettine e le centinaia di monete. Una di queste è datata 1921, ma molti pezzi potrebbero essere più antichi. Secondo Miroslav Novak, responsabile del dipartimento archeologico del museo, è possibile che il tesoro sia stato nascosto per sfuggire alle razzie durante i periodi di instabilità prima della Seconda guerra mondiale, forse da famiglie ceche o ebree in fuga, oppure nel 1945, quando anche i tedeschi stavano lasciando la regione. Interessante notare che metà delle monete provengono dalla Francia e l’altra metà dai Balcani, suggerendo un’origine multiculturale. Le ricerche sono ancora in corso, ma gli oggetti, una volta completate le analisi, resteranno esposti al pubblico nel museo, dove già attirano grande attenzione e curiosità.