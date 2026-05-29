Per diversi mesi un 38enne di nazionalità serba, costretto su una sedia a rotelle, ha seminato il panico nel suo quartiere a Mestre. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio di droga, è sempre riuscito a evitare il carcere a causa della sua disabilità. Nelle ultime settimane, però, il 38enne ha iniziato anche a comportarsi in maniera violenta prendendo di mira i vicini, i gestori di un locale della zona e perfino un’inviata di Mediaset, aggredita a marzo quando l’uomo ha rifiutato di farsi intervistare. La polizia lo ha quindi denunciato, mentre il giudice ha stabilito per lui il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle sue vittime.

Aggressioni e minacce

Il 38enne ha continuato a minacciare e aggredire come se nulla fosse, prendendo di mira un locale, rovesciando tavoli e distruggendo fioriere, e perseguitando i propri vicini. A quel punto per lui sono scattati gli arresti domiciliari, dato che le sue condizioni di salute sono state considerate incompatibili con il regime carcerario comune. Il 38enne, però, ha violato i domiciliari diverse volte, tornando a minacciare i propri vicini. Di fronte all’ennesima violazione gli agenti delle Volanti di Venezia e del commissariato di Mestre hanno dovuto chiedere un intervento definitivo. Il Giudice per le indagini preliminari ha quindi firmato l’aggravamento della misura e i domiciliari sono stati revocati. L’uomo è stato infine arrestato e trasferito in una struttura carceraria speciale, attrezzata e compatibile con la sua disabilità.