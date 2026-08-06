Aveva messo nell’auto dell’ex fidanzata un ‘Airtag’, un dispositivo di tracciamento Gps, per seguire tutti gli spostamenti della donna. Per questo un 59enne di Albinea, nel Reggiano, è finito nei guai per stalking e maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex compagna. Come quasi sempre accade in questi casi, l’uomo non accettava la fine della loro relazione.

Per lui, il Gip del Tribunale di Reggio Emilia ha disposto, su richiesta della Procura, l’applicazione del braccialetto elettronico oltre al divieto di comunicazione assoluto. In base a quanto ricostruito dai carabinieri che hanno condotto le indagini, l’uomo avrebbe offeso la donna con gravi epiteti sia a voce sia per messaggio per poi chiamare con la modalità anonima più volte il nuovo fidanzato di lei e danneggiare la vettura della ex, bucandole gli pneumatici. La vittima, dopo aver scoperto la presenza del dispositivo Gps grazie ad una notifica del suo telefonino che ne rilevava la presenza, si è insospettita e ha denunciato tutto ai carabinieri di Quattro Castella.