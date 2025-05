Momenti di tensione questa mattina a Firenze, dove il Social Hub, noto hotel situato in viale Belfiore, è stato evacuato a causa di un principio d’incendio. L’allarme è scattato dopo che in una delle stanze si è sviluppato un rogo partito da un forno a microonde. La struttura ha immediatamente attivato il piano di emergenza e circa 500 persone, tra ospiti e personale, sono state fatte uscire per sicurezza. Fortunatamente, non si registrano feriti, né tra gli ospiti dell’hotel né tra gli occupanti della stanza dove si è verificato l’incidente. L’ASL ha messo in atto il piano di maxi-emergenza, sebbene non sia stato necessario ricorrere a cure mediche.

L’origine dell’incendio e i soccorsi sul posto

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla proprietà dell’hotel, l’incendio sarebbe stato causato da un errore piuttosto comune ma pericoloso: una pentola in ferro sarebbe stata inserita nel microonde, generando scintille e fumo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari e la polizia municipale, che hanno gestito le operazioni di evacuazione e messa in sicurezza. L’episodio, pur essendosi risolto senza gravi conseguenze, ha destato forte preoccupazione tra gli ospiti.