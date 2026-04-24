Sul web è diventato virale il video di Travis Smith, un bambino di 2 anni nato sordo, che gioca e gattona sul tappeto dello Studio Ovale durante un evento con il presidente Trump dedicato all’accessibilità economica delle cure sanitarie. Il bambino è stato invitato alla Casa Bianca insieme a sua madre, Sierra Smith, per mostrare gli effetti di una terapia genica sperimentale sviluppata da Regeneron dopo la diagnosi di una rara mutazione del gene OTOF, associata a forme congenite di perdita uditiva. Questa terapia, ancora in fase di studio, punta a migliorare la trasmissione dei suoni dall’orecchio al cervello.