Scopre che la sorella minorenne è stata vittima di una violenza sessuale analizzando le chat della giovane, presenti sul cellulare di lei. Il fratello si era già insospettito, rispondendo a una chiamata sul dispositivo, perché arrivava da un uomo adulto, salvato in rubrica con il nome di Giovanni. Dall’esame del telefonino sarebbe poi emerso molto materiale esplicito, come frasi, richieste erotiche e foto che chiedeva alla ragazzina. “Mi mandi foto di te nuda”, scriveva in un messaggio. E in un altro: “Amore, ti tocchi mai?.

Secondo una prima ricostruzione, il 52enne, durante l’estate dello scorso anno, avrebbe attirato la 13enne in casa con l’inganno e l’avrebbe poi violentata. Il mese prima, invece, aveva cercato di avviare una relazione con la sorella maggiorenne della vittima, che poi aveva interrotto per via della differenza d’età tra i due. L’uomo è stato arrestato su ordinanza di custodia, nel Milanese, cautelare per violenza sessuale aggravata su una minorenne con alcune difficoltà psicologiche. Ora si trova in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia. La misura è stata eseguita sabato dalla Polizia Locale di Milano nell’hinterland del capoluogo lombardo.