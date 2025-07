Il dj e producer napoletano Michele Noschese, conosciuto come Dj Godzi, è stato trovato morto nella notte tra venerdì e sabato a Ibiza in circostanze ancora da chiarire.

Godzi, 35 anni, era molto conosciuto come deejay di musica elettronica e tecno ed aveva un posto di rilievo nei club mondiali dedicati alla musica elettronica. Laureato in economia, Godzi aveva scelto di seguire la passione per la musica. Da 10 anni viveva a Ibiza dopo un passato anche nel mondo del calcio: Noschese era infatti arrivato fino alla Seria A svizzera ed aveva poi rifiutato un contratto per poter inseguire la sua vocazione musicale.

Tanti i messaggi di cordoglio nelle ultime 48 ore dedicati a Godzi. Sulla sua morte sono in corso accertamenti: gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore dell’artista 35enne per valutare chi avesse incontrato e che cosa avesse fatto prima di morire.