Pamela Gelmini, 29 anni, è stata uccisa a Milano, nel quartiere Gorla, dal suo ex compagno Gianluca Soncin, 52 anni, che dopo averla accoltellata ha tentato il suicidio. La tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri in via Iglesias, all’interno dell’appartamento della giovane.

I vicini, allarmati dalle urla provenienti dal civico 33, hanno chiamato il 112, ma i soccorsi non sono riusciti a salvarla. Secondo una prima ricostruzione, Pamela aveva deciso di interrompere la relazione, e proprio questo rifiuto avrebbe scatenato la furia dell’uomo. Testimoni raccontano di averla sentita chiedere aiuto dal terrazzo, poco prima che Soncin si accanisse su di lei con diverse coltellate, continuando anche mentre la polizia forzava la porta d’ingresso per intervenire. Subito dopo, l’uomo si è colpito alla gola con la stessa arma, venendo poi trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura, la scientifica e il magistrato di turno, che coordina le indagini. L’auto dell’aggressore è stata trovata parcheggiata poco distante.