La donna morta stamani in via Paruta a Milano, non lontano da via Padova, è stata trovata dal custode dello stabile popolare in uno spazio seminascosto del cortile.

Nel cortile di uno stabile in via Paruta

Aveva lividi sul corpo, anche sul collo, che fanno ipotizzare un delitto. Non aveva con sé documenti. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona.

La giovane donna potrebbe essere stata vittima di violenza sessuale. È una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti coordinati dal pm di turno, Antonio Pansa, titolare del fascicolo per omicidio e che a breve, non appena arriverà una prima relazione dei carabinieri, disporrà l’autopsia.

La ragazza, di carnagione chiara e sulla trentina, è stata rinvenuta in un vialetto del palazzone, vicino a un’aiuola, con addosso i pantaloni di una tuta da ginnastica, il sno coperto da una giacca e le scarpe da tennis ma senza calze.

Vestita in fretta e furia e portata lì approfittando dei cancelli sempre aperti?

Particolari che fanno pensare alla possibilità che la presunta violenza sia avvenuta in un altro luogo e che poi la giovane sia stata vestita in fretta e furia e portata lì approfittando del fatto che i cancelli che conducono nel giardino interno del complesso sarebbero sempre aperti.

Secondo i primi accertamenti la morte sarebbe avvenuta dopo le 22 di ieri, ma sarà solo l’esame autoptico a stabilire l’ora esatta e la natura dei segni trovati sul collo. Altri approfondimenti in corso chiariranno se sia stata violentata o meno.

Qualche elemento potrebbe essere restituito dalle analisi delle immagini che si stanno scaricando dalle telecamere di sorveglianza della zona e di alcuni privati. Per identificare la donna si stanno setacciando pure le comunità di accoglienza della città e dell’hinterland.

A dare l’allarme stamane è stato il custode dello stabile, sentito dagli inquirenti insieme ad alcuni vicini. Questi ultimi hanno riferito non solo di non sapere chi sia la ragazza, ma anche di non aver visto o sentito nulla durante la notte.