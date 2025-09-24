Il 12 agosto due persone avevano rapinato un ipovedente di 55 anni su un tram a Milano, colpendolo a calci e pugni e infine scaraventandolo fuori dal mezzo. Gli avevano rubato due borse contenenti alcuni strumenti come lenti e video ingranditori, dal valore di circa 2.000 euro, che l’uomo utilizzava per curarsi. Ora la Polizia di Stato, coordinata dalla procura di Milano, ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere per due marocchini di 29 e 42 anni per rapina aggravata in concorso.

Due uomini arrestati

L’uomo era stato ripetutamente colpito con violenza al volto, per poi essere scaraventato fuori dalla vettura prima di essere derubato. La vittima era stata trasportata all’ospedale “Humanitas” di Rozzano con diversi ematomi sul volto, sulle labbra e sul petto, diverse escoriazioni su entrambi i gomiti e la maglia strappata. Alla fine, era stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

I poliziotti dei “Falchi” della Squadra Mobile milanese sono riusciti a risalire all’identità dei due marocchini pluripregiudicati, ai quali è stato notificato il provvedimento nella Casa Circondariale “Francesco di Cataldo” di Milano, dove erano già detenuti per un’altra causa. I due uomini, infatti, erano già stati arrestati a Ferragosto per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver tentato la fuga a bordo di uno scooter rubato, una volta fermati, avevano aggredito violentemente i poliziotti.