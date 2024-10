Della serie “ci facciamo sempre riconoscere” (copyright Dagospia): un taveller blogger giapponese, un ragazzo di 19 anni che gira il mondo in bicicletta, è stato rapinato e malmenato in via Farini a Milano.

Traveller blogger giapponese rapinato e malmenato a Milano

Tatsuya Kushihara, questo il suo nome, ha pedalato lungo i continenti, attraversato le contrade più pericolose del mondo, le zone di guerra, i campi minati eppure mai se l’era vista peggio che davanti a un innocuo Mc Donald’s.

Per dire, è stato in India, Taiwan, Vietnam, Thailandia, Malesia, Singapore, in Slovenia e Bulgaria, in Tanzania, Kenya, Turchia… Dopo una sosta per un panino veloce, all’uscita del locale scopre che la biciclett, regolamente legata all’esterno, non c’è più.

Oltre al furto di bici e cellulare, calci e pugni

“Ho visto per terra i miei vestiti e gli oggetti da camping. Erano dentro le quattro borse attaccate alla bici. Che è sparita, mentre il resto sono riuscito a raccoglierlo”, racconta al Corriere della Sera.

Finita lì? Nemmeno per sogno: quando stava riorganizzandosi gli si è parato davanti un uomo che lo ha rapinato del cellulare, subito spalleggiato da altri tre/quattro figuri. “Ho cercato di reagire, ma sono arrivate altre persone. Credo fossero almeno cinque. Mi hanno colpito con calci e pugni”.