Secondo quanto emerso da un’articolata indagine della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, circa sette milioni di euro sarebbero stati raccolti in Italia da cellule riconducibili a Hamas attraverso tre associazioni di beneficenza formalmente attive a sostegno del popolo palestinese. Le somme, invece, sarebbero state dirottate verso l’organizzazione terroristica responsabile dell’attacco in Israele del 7 ottobre di due anni fa. L’operazione, condotta dalla Digos di Genova con il supporto della Guardia di Finanza, ha portato all’arresto di nove persone, tra cui soggetti legati alla sezione estera di Hamas.