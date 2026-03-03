La compagna lo aveva lasciato e lui aveva iniziato a tempestarla di chiamate e messaggi fino a minacciarla di presentarsi sotto casa sua o sul luogo di lavoro. E a un incontro per la riconsegna degli effetti personali, in casa di una comune conoscente, aveva detto di conoscere tutte le conversazioni WhatsApp e gli spostamenti della ex e di controllare entrambe attraverso un’applicazione che aveva installato sui loro cellulari. In quell’occasione aveva con sé un coltello da cucina e, alla richiesta di spiegazioni, aveva detto che gli sarebbe servito per “bucarle le ruote dell’auto”.

Sono alcuni degli elementi che hanno spinto una 32enne residente in un comune della Città metropolitana di Venezia a denunciare un uomo di 42 anni, che è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari dai Carabinieri della stazione di Albignasego (Padova), in virtù di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Padova. L’uomo, bloccato sui servizi di messaggistica e sui social, aveva anche inviato alla comune conoscente messaggi con cui minacciava la ex di vendicarsi, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita, tanto che lei evitava di rimanere sola in casa.