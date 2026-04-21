“Oggi, di fronte alla Camera dei deputati, con più di cento attivisti e cittadini che il governo vorrebbe dipingere come criminali, abbiamo messo in atto un gesto semplice e nonviolento: abbiamo acceso uno spinello di cannabis. Una sostanza che, a differenza di quelle legali, come alcol e tabacco, non provoca e mai ha provocato morti”. A dirlo è Filippo Blengino, Segretario di Radicali Italiani e organizzatore del flash mob che si è svolto nella giornata di ieri, lunedì 20 aprile, davanti a Montecitorio.

Blegnino ha spiegato: “Davanti alle politiche sempre più proibizioniste del Governo, continueremo a promuovere disobbedienze civili. Lo abbiamo fatto violando il nuovo codice della strada di Matteo Salvini e il Decreto sicurezza, che ha messo al banno anche la cannabis light, per arrivare a processo e dimostrare in Tribunale la follia criminale e criminogena di questi provvedimenti. Lo abbiamo fatto oggi, dando vita alla più grande disobbedienza civile degli ultimi anni. Lo continueremo a fare su più fronti”.

Il segretario dei Radicali ha ribadito: “Non è una battaglia che riguarda quattro scapestrati fattoni, ma milioni di italiani che ogni giorno consumano cannabis. È una lotta per dire stop all’illegalità e alle mafie, sempre più arricchite da un Governo che parla di sicurezza ma che, nei fatti, foraggia la criminalità che continua a godere del monopolio sulla vendita delle droghe. Radicali Italiani su questo tema è partito di maggioranza: più del 60% degli italiani, da anni, è con noi. È ora che la politica ne prenda atto”.

“Continueremo – ha concluso Blegnino – a disobbedire, per abbattere il muro delle ipocrisie, delle incongruenze e dei controsensi di un proibizionismo che arricchisce le casse della malavita organizzata. Non ci fermeremo”.

All’iniziativa ha partecipato anche il segretario di + Europa Riccardo Magi che ha sventolato davanti alle telecamere una bustina contenente cannabis per poi spiegare cosa avviene se si continua a vendere la cannabis sul mercato nero: “Noi siamo andati ad acquistare sul mercato nero e non sappiamo cos’è, potrebbe avere anche delle sostanze nocive”.

Magi cede Cannabis durante conferenza stampa alla Camera

Prima del flashmob, Magi si era presentato alla Camera con sei grammi di cannabis comprati tramite il link di un canale Telegram, poi divisi materialmente sopra il testo del nuovo Dl Sicurezza per protestare contro l’emendamento approvato al Senato per non riconoscere la lieve entità in caso di uso continuativo e senza distinzioni tra droghe leggere e pesanti. “Questa contenuta nel barattolo – ha aggiunto Magi – fa decisamente meno male rispetto a quello che é previsto dal testo del nuovo decreto”.