Al via a Rimini Macfrut, la fiera internazionale di riferimento per la filiera ortofrutticola. L’evento giunto alla 43esima edizione si annuncia da record. Una tre giorni (21-22-23 aprile) che non è soltanto una tre giorni di business ma anche focus su innovazione e analisi del trend di un comparto strategico per l’economia nazionale: l’orto frutta made in Italy vale circa 19 miliardi di euro, pari al 27% della produzione agricola interna; cifra che sale a 60 miliardi se si considera l’intera filiera. Il peso dell’Italia in Europa è notevole contribuendo al 17% del valore dell’orto frutta dell’Unione Europea, ed è secondo sia nella produzione di ortaggi, sia nella produzione di frutta.

Buyer da tutto il mondo

Al Rimini Expo Centre sono attesi oltre 800 top buyer provenienti da tutto il mondo con un focus sui grandi importatori ortofrutticoli europei. Gli organizzatori hanno anche preparato un centinaio tra convegni e incontri tecnici. Martedì mattina MacFrut e’ stata inaugurata dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Il ministro ha inoltre partecipato al convegno inaugurale promosso da Anbi ( Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue). Lollobrigida ha detto:” MacFrut è più di una fiera, è l’occasione per creare rapporti e rafforzare legami con altri Paesi del Mondo. E’ la prova della nostra capacità di essere all’avanguardia e di rappresentare una opportunità per lo sviluppo di altre Nazioni, come quelle africane o mediorientali “. Con il ministro Lollobrigida erano presenti i ministri di quattro Paesi: Camerun, Libano, Senegal e Siria.

Accesso scuole

Gli organizzatori hanno pensato di accreditare le scolaresche di Istituti Professionali. L’evento consente di verificare il racconto della intera filiera, dal seme alla tavola: dai macchinari per la coltivazione alle serre, irrigazione attraverso vivaismo, sementi, fertilizzanti, mezzi tecnici, spezie e piante medicinali fino ad arrivare a produzione e commercio. Dunque non solo una fiera espositiva ma una piattaforma di conoscenza e relazioni.

I numeri dell’edizione

Negli otto padiglioni operano 1.400 espositori e buyer di 90 Paesi. Sono attesi oltre 61.000 visitatori, pianificati 120 eventi in tre giorni.