Pesanti insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, che nel corso di una puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact) si è espresso in italiano con parole volgari definendo la premier “fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia” e apostrofandola come “PuttaMeloni”. “Una vergogna della razza umana. Il tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà”, ha aggiunto Solovyov nel corso del suo programma.

“L’Europa è entrata in guerra diretta con noi, lo abbiamo sentito dalle dichiarazioni di Merz”, ha sottolineato il giornalista in russo per poi proseguire, parlando in italiano della premier italiana, “di quella vergogna della razza umana, bestia naturale, idiota patentata, Giorgia puttaMeloni. Che brutta donnuccia, cattiva”, ha dichiarato Solovyov. Poi è andato avanti in russo: “Questa Meloni, carogna fascista, che ha tradito i propri elettori candidandosi con slogan ben diversi… Ma il tradimento è il suo secondo nome. Ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà”. “Non bisogna discutere questi punti di vista, questa è una realtà vera”, ha poi aggiunto il conduttore riparlando in italiano.

Convocato l’ambasciatore russo alla Farnesina, la solidarietà dell’opposizione

E mentre alla premier è arrivata la solidarietà anche dall’opposizione, con Conte e Della Vedova che hanno parlato di attacchi vergognosi e la Schlein che ha detto che si è trattato di un “attacco sessista”, la Farnesina ora convocherà l’ambasciatore russo. A dirlo su X è il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha definito quanto accaduto gravissimo: ” Ho fatto convocare al Ministero degli Esteri l’ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyev sulla televisione russa nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza”.