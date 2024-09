Moglie tradisce il marito con il prete che aveva celebrato le sue nozze

In Francia un prete ha rassegnato le dimissioni dopo aver ammesso di avere una storia con una donna che aveva sposato lui stesso solo qualche tempo prima.

La tortuosa vicenda

Tutto è avvenuto a Brignoles. Il marito, come ha raccontato lui stesso, è ancora incredulo e ha detto i giornali francesi ha raccontato che rimarrà “traumatizzato a vita” per quello che è successo: “Sono una persona molto religiosa – dice -. Ho persino un tatuaggio della Vergine Maria sull’avambraccio sinistro. Vivevo con mia moglie da 17 anni. Abbiamo cresciuto insieme due figli, tra cui una avuta insieme. Mi sono risposato in chiesa tre mesi fa. Non avrei mai potuto immaginare che sarebbe successo quello che è successo”.

In città, a dire il vero, non tutti sono così scandalizzati dalla vicenda.

Un cittadino si è detto “scioccato per quanto è successo, e per di più con una donna sposata”. Un’altra residente, invece, ha detto di non essere colpita: “Siamo nel 2024 e gli atteggiamenti devono cambiare”. Cosa succederà ora al prete?

“Padre Gerson ha lasciato la parrocchia di Brignoles venerdì 23 agosto. Mi ha presentato le sue dimissioni, che ho accettato. Viveva in flagrante contraddizione con i suoi impegni, in particolare con quello del celibato”, ha annunciato ai fedeli in una lettera il vescovo locale, François Touvet.

“Il mantenimento dello status di sacerdote non è deciso a livello diocesano. Spetta a Roma”, assicurano dalla sua diocesi francese.