Era stato preso a calci e pugni nei giardini pubblici di Manduria (Taranto) dopo aver presumibilmente molestato un gruppo di ragazzine. Poche ore dopo, l’uomo, un 62enne originario di Napoli, ospite in una struttura riabilitativa per problemi di alcol, è morto in ospedale per improvvise complicazioni in circostanze che ora sono al vaglio della magistratura.

Tutto ha avuto inizio lo scorso sabato sera, quando l’uomo avrebbe importunato alcune minorenni. Una di loro, spaventata, aveva avvisato il fidanzato, anch’egli adolescente, che si era precipitato sul posto e aveva colpito il 62enne con violenza. La scena aveva richiamato diversi passanti, alcuni dei quali avevano allertato i carabinieri e i sanitari del 118. All’arrivo dell’ambulanza, il presunto molestatore aveva rifiutato il trasporto in pronto soccorso, nonostante le contusioni visibili al volto. Nel frattempo i militari avevano raccolto le prime testimonianze e identificato i protagonisti, compreso il ragazzo autore dell’aggressione. Alcuni cittadini avevano provato a soccorrerlo sul momento, cercando di fermare l’emorragia e di calmarlo, senza però riuscire a convincerlo a seguire i sanitari.