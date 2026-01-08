Prima avrebbe cercato di non farla salire sul treno regionale, poi, una volta entrati nel convoglio, si sarebbe reso responsabile di molestie nei confronti della vittima, una giovane donna in sedia a rotelle. Per questo i Carabinieri di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, hanno arrestato nella quasi flagranza di reato un 39enne originario della Tunisia. L’uomo è ora indagato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ed interruzione di pubblico servizio.

In base alla ricostruzione dei militari, il 39enne avrebbe molestato la ragazza disabile, che era insieme ad una amica, alla stazione dei treni di Modena, poi il tentativo di negarle l’accesso al treno regionale, dissuaso dall’intervento di un altro passeggero. Sul convoglio, partito da Modena e diretto a Castelfranco Emilia, l’uomo si sarebbe reso responsabile di molestie nei confronti della stessa ragazza, che ha dato l’allarme portando il capotreno ad interrompere la marcia mentre altri passeggeri soccorrevano la vittima e trattenevano il 39enne fino all’arrivo dei carabinieri ed al suo arresto. L’indagato è comparso ieri davanti al Gip del tribunale di Modena e, su richiesta della Procura, l’arresto è stato convalidato per violenza sessuale aggravata dalla disabilità della persona offesa e dal fatto commesso in stazione ferroviaria e a bordo di un treno.