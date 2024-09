Monopattini, fine del caos. Con queste parole chiave la città australiana di Melbourne ha deciso di vietare il noleggio di monopattini elettrici, citando problemi di sicurezza a seguito di centinaia di reclami e segnalazioni di incidenti come motivo della decisione.

Un anno fa a Roma il Comune annunciò: “Cinquemila monopattini in meno, addio alla sosta selvaggia in centro e al continuo slalom tra i pedoni sui marciapiedi”. E un giornale in sintonia col sindaco Gualtieri chioso: “Roma si sveglia senza la giungla dei monopattini”.

Monopattini al bando, la differenza tra Melbourne e Roma

Un anno è passato e nessuno se ne è accorto. Siamo davvero agli antipodi.

Invece il consiglio comunale di Melbourne ha votato per terminare i contratti con i suoi due operatori di monopattini elettrici, Lime e Neuron, dando loro un preavviso di 30 giorni per rimuovere i loro veicoli.

“Questa è stata un’opportunità per porre fine al caos sui marciapiedi di Melbourne e rendere di nuovo sicura la nostra città”, ha affermato il sindaco di Melbourne Nicolas Reece in una conferenza stampa.

“Ho sentito negli ultimi giorni residenti, commercianti, visitatori di Melbourne che ci hanno letteralmente implorato di porre fine alla sperimentazione per rendere di nuovo sicura la nostra città”.

Melbourne ha iniziato la sua breve storia d’amore con i monopattini elettrici nel 2022, quando il governo dello stato di Victoria ha avviato una sperimentazione di due anni, definendoli un “modo di viaggiare accessibile, ecologico ed economico”.

Incidenti in aumento

Secondo il “rapporto di viaggio” della città, negli ultimi anni a Melbourne sono stati effettuati in media 7.800 viaggi al giorno su veicoli di micro-mobilità, di cui 6.800 su monopattini elettrici.

Nel frattempo, la sperimentazione ha contribuito a ridurre le emissioni di carbonio della città di oltre 400 tonnellate negli ultimi due anni e mezzo, secondo una dichiarazione governativa rilasciata all’inizio di questo mese.

Ma la popolarità di questa forma di trasporto relativamente nuova ha anche portato a un aumento di incidenti e feriti.

Il Royal Melbourne Hospital ha rilasciato un rapporto a dicembre 2023 che ha citato 256 feriti correlati ai monopattini elettrici, tra cui un incidente mortale, e ha esortato la città a migliorare le misure di sicurezza per gli utenti di monopattini elettrici.

Spesso disponibili per il noleggio senza patente, possono viaggiare fino a una velocità massima di 25 chilometri all’ora.

Lime, uno degli operatori di monopattini elettrici di Melbourne, ha descritto la decisione come una mossa “deplorevole” che lascerebbe molti utenti “bloccati”.

“Non ci aspettiamo che questa decisione isolata influenzi i funzionari al di fuori di Melbourne, poiché abbiamo assistito a un enorme slancio nelle città che hanno adottato monopattini elettrici condivisi a livello globale”, ha affermato in una dichiarazione.

Divieti e misure repressive nel mondo

Melbourne non è l’unica grande città ad avere ripensamenti sui vantaggi dei monopattini elettrici.

Parigi, un tempo una delle più grandi città europee per la circolazione dei monopattini elettrici, ha votato per vietare i monopattini elettrici a noleggio nel 2023.

Copenaghen li ha vietati nel 2020, per poi reintrodurli l’anno successivo, ma con nuove rigide regole.

Barcellona li ha parzialmente vietati nelle zone storiche della città dal 2016.

A Londra, gli e-scooter privati ​​rimangono illegali per l’uso sulle strade pubbliche, ma sono in corso prove pubbliche con tre operatori da metà del 2021.

A Roma anche la questione della tutela del patrimonio artistico è entrata in gioco, quando due americani sono stati multati di circa $ 800 per aver lanciato degli scooter a noleggio giù dalla scalinata di Piazza di Spagna, causando circa $ 26.000 di danni al fragile marmo.

E più di recente, i pericoli di mescolare alcol e e-scooter hanno fatto notizia a Seul, dove la megastar del K-pop Suga si è scusata dopo essere stata sorpresa a guidare uno scooter elettrico sotto l’effetto dell’alcol.

CNN

Repubblica