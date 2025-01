Dal 14 dicembre 2024, il nuovo Codice della Strada ha introdotto importanti obblighi per chi utilizza i monopattini elettrici: casco obbligatorio, targa e assicurazione. Tuttavia, l’assenza dei decreti attuativi ha creato una situazione di grande confusione, lasciando utenti, forze dell’ordine e assicuratori in un limbo normativo.

La questione delle multe: sanzionati ma “assolti”

Secondo Maurizio Hazan, avvocato dello studio legale THMR intervistato dal Corriere, al momento chi non ha ancora provveduto all’assicurazione e alla targa per il proprio monopattino non può essere effettivamente multato. La normativa infatti prevede che l’assicurazione sia legata alla targa del mezzo, ma senza decreti attuativi che regolamentino la richiesta e il rilascio della targa, l’assicurazione non può essere formalmente attivata. Di conseguenza, sebbene le forze dell’ordine possano sanzionare i trasgressori, le multe risultano “impugnabili” con altissime probabilità di successo.

Perché le assicurazioni personali non sono sufficienti

Hazan sottolinea che le polizze assicurative legate alla persona, come quelle proposte recentemente da alcune compagnie, non soddisfano i requisiti previsti dalla legge. Il nuovo Codice della Strada fa infatti riferimento esplicito alle polizze automobilistiche, che devono essere collegate direttamente al veicolo e non all’individuo.

Un impatto negativo su privati e sharing

La confusione normativa non ha colpito solo i privati: anche il mercato del noleggio in sharing ha subito un drastico calo. L’introduzione di obblighi poco chiari ha reso meno attraente e più complicato l’utilizzo dei monopattini elettrici, andando in apparente contrasto con la direttiva europea 2118 del 2021, che mira a incentivare l’uso di veicoli elettrici a basso impatto ambientale.