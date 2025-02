Morire per la religione: tragica calca a Nuova Delhi, in India, 18 morti tra gli indù che cercavano di salire sui treni per il Maha Kumbh.

Una tragica calca alla stazione ferroviaria di Nuova Delhi ha provocato almeno 18 morti mentre i passeggeri cercavano di salire sui treni per il Maha Kumbh.

Treni in ritardo, scale bloccate, assembramenti vicino alle scale mobili e alle banchine, passeggeri che respirano a fatica, persone che corrono e cadono le une sulle altre: le scene orribili verificatesi sabato sera alla stazione ferroviaria di Nuova Delhi hanno causato la morte di almeno 18 passeggeri che dovevano salire sui treni per partecipare al Maha Kumbh. Molti altri sono rimasti feriti.

La calca è avvenuta dopo che due treni per Prayagraj sono stati cancellati, provocando il caos sulla banchina. La folla continuava ad accumularsi al binario numero 14, da dove sarebbe dovuto partire il Prayagraj Express.

Morire nella folla a Nuova Delhi

La folla si era radunata per salire sui treni diretti al Maha Kumbh Mela di Prayagraj. Altri due treni diretti a Prayagraj, lo Swatantrata Senani Express e il Bhubaneshwar Rajdhani, che dovevano partire dalla stazione, hanno subito un ritardo, il che ha peggiorato la situazione.

“Quando il Prayagraj Express era fermo al binario numero 14, c’era una folla numerosa sul binario. I treni Swatantrata Senani Express e Bhubaneshwar Rajdhani hanno subito ritardi e alcuni passeggeri di questi treni erano presenti anche al binario n. 12, 13 e 14. Ecco perché la folla è diventata incontrollabile”, ha affermato un alto funzionario delle ferrovie ind, suggerendo che ci sono state due calche: “una al binario numero 14 e un’altra vicino alla scala mobile vicino al binario numero 16”.

Treni in ritardo, scale chiuse

Le autorità hanno inoltre affermato che la calca è avvenuta perché una scalinata del binario 14 e una del binario 15 erano state bloccate dagli ufficiali delle ferrovie per controllare la folla. Tuttavia, poiché i treni erano in ritardo, sempre più passeggeri salivano sulle scale. Le autorità hanno dichiarato che entrambe le scale erano piene di persone che si spingevano a vicenda per dirigersi verso il treno o verso le scale. “Questa spinta ha causato la caduta e la fuga precipitosa di molte persone. Altri sono soffocati perché la folla continuava ad aumentare sulla piattaforma”, ha detto un funzionario a conoscenza della questione.

I passeggeri hanno accusato il fatto che la folla continuava ad aumentare dopo le 18:00-19:00 e i treni in ritardo (Swantrata Senani Express e Bhubaneshwar Rajdhani) hanno causato ulteriori problemi poiché la folla è diventata “incontrollabile”.