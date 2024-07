“Morso da ragno violino, tanta paura ma ora sto ok”: la disavventura per Enrico Testa (giornalista Rai)

Enrico Testa, caporedattore di Rai Sport, ha recentemente vissuto una spiacevole esperienza a causa del morso di un ragno violino nella sua abitazione di Sacrofano, in provincia di Roma. In una dichiarazione telefonica all’ANSA, Testa, 53 anni, ha espresso il suo shock iniziale e ha rassicurato i suoi interlocutori sul suo stato di salute. “Sono scioccato, mi è preso un accidente. Però ora sto bene, domani uscirò di casa dopo le 48 ore indicate dai medici,” ha detto Testa, sottolineando che il ricovero ospedaliero non è stato necessario e invitando a non allarmarsi eccessivamente.

Il morso e le conseguenze

Testa ha spiegato di essere stato morso mercoledì scorso mentre si trovava nel giardino di casa, a torso nudo. Ha descritto il dolore come “forte, come se fosse un sottile cacciavite arroventato”. Nonostante il morso non abbia lasciato segni evidenti, il giornalista ha subito effetti collaterali significativi, tra cui svenimenti, bruciore, vomito, diarrea e un prurito intenso. Fortunatamente, lui e la sua compagna hanno identificato subito il ragno e si sono recati alla guardia medica, dove hanno trattato il morso aspirando il veleno e somministrando le necessarie cure. I medici hanno spiegato che gli effetti del veleno possono durare fino a 48 ore, ma Testa ha rassicurato che la situazione è sotto controllo e potrà presto tornare alla normalità.

Raccomandazioni e informazioni sul ragno violino

Il ragno violino, noto per il suo morso velenoso, è piccolo e di colore bruno-giallastro, con una macchia scura a forma di violino sulla parte anteriore del corpo. Anche se non è aggressivo, può mordere se disturbato. La Asl Roma 3 consiglia di allertare il numero di emergenza e il Centro Antiveleni in caso di morso, lavare abbondantemente la zona interessata con acqua e sapone, e mantenere l’arto colpito sollevato se necessario. Il ragno violino tende a nascondersi in anfratti e fessure durante il giorno, ma può essere trovato anche in spazi aperti durante la stagione calda. Testa, avvertito dalla Asl, raccomanda di fare attenzione e di consultare un medico se si avvertono sintomi particolari dopo un morso, per evitare complicazioni potenzialmente gravi.