Momenti di paura a Montecilfone, dove un agricoltore di 60 anni è stato morso da una vipera mentre lavorava nei campi. Colpito a un dito, l’uomo si è precipitato in paese cercando aiuto in farmacia, convinto di poter trovare il siero antivipera necessario per un intervento immediato.

Il ricovero in ospedale

Arrivato in farmacia, ha scoperto che il siero non viene più distribuito sul territorio, ma somministrato esclusivamente in ospedale sotto stretto controllo medico per il rischio di reazioni allergiche. È stato quindi allertato il 118, che lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale San Timoteo di Termoli. Dopo la somministrazione del siero, il sessantenne è stato ricoverato in Rianimazione per monitoraggio costante.