Nirvana Brkic, 55 anni, è stata trovata senza vita nel trilocale in affitto dove viveva, a Como. Erano trascorsi nove mesi dalla sua morte, avvenuta per stenti, ma nessuno si era accorto della sua assenza. La scoperta è avvenuta solo a causa dell’odore pungente che proveniva dall’abitazione, segnalato dai vicini alle autorità.

Il corpo è stato rimosso e si sono svolti i funerali, ma nessun parente o amico si è presentato. Non ci sono stati ricordi condivisi, né testimonianze di chi avesse vissuto momenti significativi con lei. La sua morte è passata inosservata, tanto quanto la sua vita.

Una vita segnata dalla solitudine

Nirvana era nata a Fiume il 6 agosto 1967. Viveva da sola in un appartamento del centro di proprietà comunale, senza un lavoro fisso e dipendendo dalla mensa dei poveri per i pasti quotidiani. Pregava spesso e portava al collo un crocifisso al quale aveva attaccato un biglietto con scritto: “Salvatemi”. Nonostante la sua esistenza solitaria, l’epilogo della sua vita ha colpito profondamente chi ne è venuto a conoscenza.

Un funerale senza familiari

I funerali di Nirvana si sono svolti nella chiesa locale, ma solo 33 persone erano presenti. La funzione è stata celebrata alle 9 del mattino, approfittando della messa quotidiana per garantire una partecipazione minima. Tra i presenti c’era l’amico del sacrestano, un uomo di 90 anni, deciso a indagare sul passato di Nirvana per restituirle un’identità e dignità. Non vuole accettare l’idea che si possa morire così, soli e dimenticati.