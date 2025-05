È morta all’ospedale Molinette di Torino Fernanda Di Nuzzo, la maestra d’asilo di 61 anni accoltellata ieri, mercoledì 28 maggio, dal marito Pasquale Piersanti a Grugliasco, cittadina alle porte di Torino. La donna era arrivata in condizioni disperate al pronto soccorso, in arresto cardiaco e in stato di shock emorragico a causa delle profonde ferite all’addome. Nonostante i tentativi disperati dei medici, Fernanda è deceduta questa mattina alle 9, dopo una notte passata nel reparto di rianimazione.

L’aggressione è avvenuta in un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Moncalieri, intorno alle 18:30. In casa, al momento dell’attacco, era presente anche la figlia ventiquattrenne della coppia, che ha assistito impotente alla scena. Secondo i primi racconti, Fernanda ha cercato di fuggire, urlando disperatamente “aiuto” mentre correva verso le scale. I vicini, allarmati dalle urla, l’hanno vista cadere a terra priva di sensi, coperta di sangue. È stata proprio la figlia a chiamare i soccorsi.

Il femminicidio e le indagini

Pasquale Piersanti, 63 anni, dopo aver compiuto il gesto, si è barricato in casa per alcuni minuti, aprendo la porta solo all’arrivo dei carabinieri. Quando è stato fermato, appariva in stato confusionale e con alcune ferite, probabilmente autoinflitte o frutto di una colluttazione con la moglie. È stato trasportato in ospedale in stato di choc.

Dai primi accertamenti non risultano denunce pregresse né segnalazioni di litigi o violenze domestiche in quella casa, rendendo ancora più scioccante l’episodio. L’indagine è stata affidata al sostituto procuratore Paolo Scafi, che sta coordinando gli accertamenti per ricostruire le dinamiche del femminicidio. Saranno fondamentali le testimonianze della figlia e dei vicini per chiarire il contesto e capire se ci fossero segnali trascurati.