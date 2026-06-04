È morta a 56 anni Marjane Satrapi, artista franco-iraniana diventata famosa in tutto il mondo grazie al fumetto autobiografico “Persepolis”, successivamente adattato anche in un film di grande successo internazionale. La notizia è stata diffusa dal suo entourage e riportata dal quotidiano Le Parisien.

Secondo una dichiarazione della famiglia, Satrapi “è morta di dolore” poco più di un anno dopo la scomparsa del marito Mattias Ripa, definito come “l’amore della sua vita”. La sua morte segna la fine di una delle voci più importanti della narrativa grafica contemporanea.

La vita tra Iran, Francia e impegno culturale

Nata in Iran, Satrapi si era trasferita in Francia nel 1994, dove aveva poi ottenuto la cittadinanza nel 2006. Nel corso della sua carriera aveva raccontato con forza le vicende legate alla rivoluzione iraniana, diventando una figura di riferimento nel panorama culturale internazionale.

Nel 2023 era stata ospite dell’Università di Bologna per l’inaugurazione dell’anno accademico, dove aveva tenuto una lectio magistralis dedicata al significato della rivoluzione in Iran. Due anni fa aveva ricevuto il titolo di Cavaliere della Legione d’Onore, che aveva però rifiutato per “motivi di principio”, confermando il suo forte legame con il Paese d’origine e la sua indipendenza di pensiero.