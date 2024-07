Morto a 35 anni Luca Scatà, l’agente che a Sesto San Giovanni fermò il terrorista della strage di Berlino

Nella notte del 23 dicembre 2016, quattro spari risuonarono in Piazza Primo Maggio a Sesto San Giovanni, nell’hinterland nord di Milano. Quattro giorni dopo la strage di Berlino, il corpo del jihadista Anis Amri giaceva a terra, ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia. Amri, il terrorista che aveva sconvolto le festività natalizie tedesche, trovò la morte per mano dell’agente in prova Luca Scatà. Giovedì 25 luglio 2024, Luca Scatà è scomparso dopo una lunga malattia. Il segretario provinciale del sindacato Sap di Milano, Massimiliano Pirola, ha comunicato: “Oggi un eroe è salito al cielo”. Pirola ha elogiato Scatà come esempio e poliziotto al quale tutti i cittadini devono rendere onore.

Il coraggio di Luca Scatà: un eroe premiato

Il 19 dicembre 2016, Berlino fu teatro di un attacco terroristico che causò dodici morti, tra cui l’italiana Fabrizia Di Lorenzo. Alla guida del camion che travolse le vittime c’era Anis Amri, il tunisino che aveva giurato fedeltà all’Isis. Fermato per un controllo a Sesto San Giovanni, Amri ingaggiò uno scontro a fuoco con i poliziotti. Luca Scatà, rispondendo agli spari, colpì e uccise il terrorista, mentre il collega Christian Movio fu ferito a una spalla. Per il loro coraggio, entrambi ricevettero la medaglia d’oro al valor civile dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2017, in occasione della cerimonia per i 165 anni della Polizia.

Il matrimonio in ospedale

Scatà aveva sposato la sua fidanzata, Miriana Tavormina, il 17 luglio, in ospedale. Sul profilo Facebook di lei c’è una foto di loro due, sorridenti, e le mani con la fede. “Un passo tu, un passo io. Cammineremo così, insieme”, aveva scritto Miriana, postando le foto del matrimonio celebrato in corsia.

Il messaggio di cordoglio di La Russa

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha commemorato Luca Scatà con un messaggio di profondo dolore condiviso sui social: “Apprendo con profondo dolore della prematura scomparsa di Luca Scatà, agente della polizia di Stato insignito della medaglia d’oro al valor civile per aver fermato, nel 2016 a Sesto San Giovanni, il terrorista Anis Amri in fuga dopo un attentato a Berlino”. La Russa ha sottolineato il coraggio e la dedizione di Scatà, esprimendo sentito cordoglio alla famiglia e a tutta la polizia di Stato. La scomparsa di Luca Scatà lascia un vuoto nella comunità e nelle forze dell’ordine, ma il suo esempio di eroismo continuerà a ispirare.