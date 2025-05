Bruno Sette aveva 70 anni ed era un autotrasportatore in pensione. Il suo corpo è stato trovato senza vita in strada a Porto Viro, comune in provincia di Rovigo, all’alba di oggi, venerdì 23 maggio. Secondo quanto ricostruito finora, il cadavere dell’anziano sarebbe stato gettato in strada per simulare un investimento con un’auto. Secondo le forze dell’ordine che stanno indagando potrebbe essersi trattato di omicidio. Sette potrebbe essere stato ucciso con più colpi di un oggetto contundente, probabilmente un badile. Il suo corpo è stato poi gettato vicino alla sua casa in via Turati per simulare un incidente stradale.

Sette è stato trovato con delle ferite alla testa e del sangue sui vestiti. L’uomo viveva a Porto Viro insieme ai suoi tre figli, due maschi e una femmina. Uno di loro è noto alla giustizia per alcuni problemi avuti in passato. Si è anche parlato di rapporti difficili in famiglia, ma queste voci non hanno ancora trovato conferma. Le indagini si stanno tuttavia concentrando, al momento, tra le conoscenze strette della vittima, con i Carabinieri del Comando della Compagnia di Adria che stanno interrogando uno dei figli dell’anziano per capire se si sia trattato o meno di parricidio. Al momento non sono stati emessi provvedimenti. Nelle prossime ore saranno interrogati anche gli altri figli.

Sette era in pensione da anni, era noto e rispettato in città. Era separato dalla moglie che ora vive in Toscana. La donna, malgrado la lontananza, ha continuato ad avere contatti frequenti con i tre figli rimasti a vivere a Porto Viro. Con ogni probabilità, secondo chi indaga, la morte del 70enne è stata violenta.