Un piccolo aereo si è schiantato nel quartiere residenziale di Murphy Canyon, fuori San Diego in California, provocando incendi in circa 15 case e diverse auto. La zona, dopo lo schianto del Cessna 550 avvenuto a causa di un contatto con i cavi dell’alta tensione, è stata fatta sgomberare. Il bilancio è di sei morti, tutti passeggeri del velivolo, e otto feriti. Tra i deceduti c’è anche il produttore musicale 42enne Dave Shapiro.

Vigili del fuoco, esercito e Polizia di San Diego hanno controllato casa per casa il quartiere che si trova a nord della città californiana in cerca di vittime. L’incidente è successo intorno alle 3.45 di giovedì 22 maggio (le 12.45 in Italia), mentre la visibilità era ridotta da una fitta nebbia – un fenomeno piuttosto comune vicino all’Oceano in questa stagione – nell’area che si trova sulla traiettoria di atterraggio del vicino aeroporto Montgomery-Gibbs Executive.

Il Cessna 550, dopo il contatto con i cavi elettrici, ha prima urtato una casa per poi cominciare a perdere pezzi fino a precipitare. “Ci siamo trovati di fronte una scena terrificante, con abitazioni e macchine che hanno preso fuoco nello stesso momento”, ha detto il capo della polizia di San Diego, Scott Wahl. Gli incendi sono stati poi tutti spenti.

Morto il produttore discografico Dave Shapiro

Dave Shapiro aveva 42 anni ed era un agente musicale noto per aver prodotto gruppi come Sum 41, Story of the Year e Pierce the Veil. Il Cessna 550 caduto sulle case a San Diego era suo. Shapiro lavorava per l’agenzia Sound Talent Group. Un portavoce, dopo l’incidente ha dichiarato alla Bbc: “Siamo devastati dalla perdita del nostro co-fondatore, dei nostri colleghi e dei nostri amici. I nostri cuori sono rivolti alle loro famiglie e a tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia di oggi. Grazie infinite per aver rispettato la loro privacy in questo momento”.

Shapiro era noto nell’ambito del “nuovo” rock americano ed aveva contribuito al lancio della Sound Talent Group nel 2018 lavorando insieme a Tim Borror e Matt Andersen. Prima, scrive Variety, aveva lavorato all’Agency Group e alla United Talent Agency. Come produttore aveva lavorato con Sum 41, Eve 6, Pierce the Veil, I Prevail, Set it Off, Silverstein, Parkway Drive e Story of the Year. Shapiro aveva gestito anche l’etichetta Velocity Records di cui facevano parte artisti come i Thursday e Craig Owens.

A bordo con Shapiro c’era anche Daniel Williams, l’ex batterista della band The Devil Wears Prada. Anche Williams è tra i sei deceduti.