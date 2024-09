Un grave incidente stradale ha portato alla tragica morte di Alessio Mancini, un giovane di 22 anni, avvenuto nel comune di Itri, in provincia di Latina. Alessio, che era il coordinatore di Forza Italia Giovani a Itri, stava viaggiando in moto quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è scontrato con un’auto all’incrocio per Sperlonga.

L’incidente

L’incidente è avvenuto in un punto noto per la sua complessità, e le forze dell’ordine stanno indagando sulle dinamiche esatte dello scontro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i paramedici del 118, ma nonostante i loro sforzi, per Alessio non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della locale Stazione hanno avviato le indagini per chiarire le cause e le responsabilità del sinistro.

La morte di Alessio Mancini ha suscitato profondo dolore e cordoglio nella comunità locale e tra i membri del suo partito. “Un ragazzo appassionato, educato, disponibile verso gli altri, che con serietà ed entusiasmo svolgeva il suo ruolo nel nostro partito. Per quanto non ci siano parole sufficienti per esprimere lo sconcerto di fronte a una notizia del genere, mandiamo un sincero abbraccio alla sua famiglia e ai suoi amici, e ci stringiamo attorno alla nostra comunità di Itri”, hanno dichiarato i consiglieri regionali di Forza Italia, tra cui Giorgio Simeoni, Cosmo Mitrano, Fabio Capolei, Marco Colarossi, Roberta Della Casa, Orlando Tripodi e Giuseppe Cangemi. In segno di rispetto e ricordo, è stato annunciato che Alessio sarà ricordato durante un incontro con i giovani di Forza Italia previsto a Bellaria nel prossimo week-end.