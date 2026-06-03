Si è spento a soli 14 anni, compiuti da appena venti giorni, Antonio Sinisi, vittima del drammatico incidente avvenuto ieri sera alla periferia di Manfredonia (Foggia). Il ragazzo viaggiava su un motociclo guidato da un amico di 15 anni, rimasto ferito e trasportato in elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Le condizioni del giovane non sarebbero gravi.

La prima ricostruzione

L’incidente è avvenuto in una zona periferica, nei pressi di un cavalcavia sulla statale 89, e secondo una prima ipotesi i due avrebbero perso il controllo del mezzo finendo contro un guardrail, forse dopo una manovra azzardata o un’impennata. Gli agenti della Polizia stradale stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’accaduto e la posizione del 15enne sarà valutata anche in base agli esiti degli accertamenti (risultato negativo ai test per alcol e sostanze, secondo quanto si apprende). I due ragazzi non indossavano il casco e il conducente non aveva l’età per guidare quel tipo di mezzo, che richiede almeno 16 anni e il patentino. Resta da chiarire come il 15enne sia entrato in possesso del motociclo, di proprietà di un familiare, e perché i ragazzi si trovassero in quella zona. Indagini in corso per chiarire ogni responsabilità e dinamica esatta. “La morte di un ragazzo ci lascia senza parole. E’ un momento buio e di dolore per la nostra comunità”, commenta il sindaco Domenico La Marca.