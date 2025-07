Voleva dare da mangiare a un’orsa ma questo gesto si è rivelato fatale per un motociclista italiano, attaccato e ucciso dall’animale nel pomeriggio del 3 luglio scorso lungo la strada panoramica Transfăgărășan, in Romania. Omar Farang Zin, 48 anni, vedovo, lavorava per Sea Corporate all’aeroporto di Malpensa. Si trovava in Romania insieme ad altri motociclisti nel momento in cui è stato aggredito e sul suo telefono ci sarebbe anche un video che mostra il momento dell’attacco.

L’orsa ha trascinato il motociclista per circa 60 metri in un burrone. Inutili i tentativi di salvarlo dei suoi compagni di viaggio. Sul corpo dell’uomo c’erano numerose ferite da morso. La polizia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e sta indagando per chiarire le circostanze esatte della tragedia. Probabilmente l’uomo, che aveva già incontrato altri orsi lungo il suo cammino, non ha compreso la pericolosità dell’avvicinarsi così all’animale. L’orsa è stata abbattuta dai cacciatori, come confermato dal sindaco del comune di Arefu, sede dell’incidente.