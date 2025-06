A Bolzano, la Polizia municipale ha intensificato i controlli sulle biciclette elettriche dopo il verificarsi di numerosi incidenti stradali. I controlli si sono concentrati sui cosiddetti “velocipedi a pedalata assistita”, mezzi che spesso sfuggono alla regolamentazione stradale pur avendo prestazioni ben oltre i limiti consentiti. Nel corso delle verifiche, sono emerse gravi irregolarità: molte biciclette elettriche erano state modificate per raggiungere velocità elevate anche in assenza di pedalata. In particolare, alcune di queste raggiungevano i 40 km/h, pur non avendo i requisiti tecnici e legali per essere considerate ciclomotori.

Grazie alla collaborazione con la Motorizzazione provinciale, sono stati eseguiti accertamenti tecnici che hanno confermato le modifiche abusive. I veicoli, che a prima vista sembravano biciclette comuni, erano in realtà veri e propri ciclomotori mascherati.

Sanzioni e sequestri: oltre 50.000 euro di multe

Le operazioni di controllo hanno portato al sequestro di 15 veicoli e all’emissione di sanzioni amministrative per oltre 50.000 euro. Le violazioni più frequenti riguardavano la mancanza del casco, l’assenza di patente di guida, l’assenza di targa e documenti di circolazione, tutte infrazioni tipiche della guida di un ciclomotore. In molti casi, i conducenti circolavano senza consapevolezza delle gravi conseguenze legali legate all’uso improprio di questi mezzi.