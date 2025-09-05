Quello che doveva essere un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Nepal si è trasformato in una tragedia per Alessandro Marrone, 57 anni, originario di Latina ma residente a Palermo. L’uomo, buyer per il gruppo Sisa Sicilia, si trovava in Asia insieme alla moglie Giada Biondo e a un gruppo di 16 viaggiatori italiani. Dopo l’atterraggio a Bhaktapur il 10 agosto, diversi membri del gruppo hanno iniziato a manifestare sintomi influenzali: dieci turisti si sono sentiti male, tra cui la stessa Biondo, e sette di loro sono stati ricoverati e successivamente dimessi con diagnosi di influenza suina.

Per Alessandro, però, la situazione si è rivelata più grave. Dopo pochi giorni, durante una tappa a Pokhara, l’uomo ha accusato un improvviso peggioramento con febbre altissima, fino a 41,5 gradi, costringendo i compagni di viaggio a richiedere un trasferimento urgente in elicottero verso Katmandu.

Il ricovero e il drammatico epilogo

Il 17 agosto Marrone è stato ricoverato in un ospedale della capitale nepalese, dove gli esami hanno confermato la positività al virus H1N1 e una concomitante polmonite. Secondo i medici, il contagio sarebbe avvenuto durante il volo aereo partito da Roma, compatibilmente con i tempi di incubazione del virus.

Le sue condizioni sono apparse da subito critiche: dopo appena un giorno è stato necessario trasferirlo in terapia intensiva, con sedazione e intubazione. Nonostante gli sforzi dei sanitari, le complicanze respiratorie si sono aggravate fino a risultare fatali. Alessandro Marrone è deceduto martedì scorso a Katmandu, lasciando sgomenti familiari, colleghi e compagni di viaggio.