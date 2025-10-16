Una signora di 68 anni è precipitata dal primo piano del proprio appartamento la mattina del 15 ottobre a Scandicci, vicino Firenze. Un incidente mortale, purtroppo.

Un malore, un piede in fallo, un capogiro?

La signora stava pulendo i vetri delle finestre di casa. Operazione che aveva sempre svolto senza problemi. Stavolta qualcosa è andato tragicamente storto: un malore, un piede in fallo, un capogiro, saranno carabinieri e medici legali a indagare la dinamcia dell’incidente domestico.

Ogni soccorso si è rivelato inutile, la signora è deceduta sul colpo.

Su Fanpage la testimonianza accorata di una vicina di casa. “Ho sentito le sirene e poi ho capito che era successo qualcosa di grave. La conoscevamo tutti, era una persona gentile e riservata. Pensare che è successo mentre faceva una cosa così normale, come pulire i vetri, è terribile”.