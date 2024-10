Un bambino di otto anni che stava cacciando dei conigli è morto dopo essere stato colpito alla testa e al viso da un colpo di pistola. Il fatto è avvenuto nel fine settimana a Warcop nella contea inglese di Cumbria. Jay Cartmell era originario di Frizington. Sabato scorso, intorno alle 14.50 è morto dopo aver riportato gravi ferite alla testa e al viso. Il ragazzo stava presumibilmente cacciando dei conigli quando è stato colpito.

Ucciso da colpi di arma da fuoco a 8 anni

Dopo essere stato trasportato d’urgenza con un’eliambulanza è morto in ospedale. La Polizia è risalita all’uomo di circa sessant’anni che ha sparato e lo ha arrestato con l’accusa di omicidio colposo per grave negligenza. E’ stato proprio l’uomo che ha sparato a chiamare i soccorsi.

Gli abitanti di Warcop, 500 circa, hanno dichiarato alla Polizia che sta indagando e cercando testimoni di credere fermamente che si sia trattato di un incidente. Una madre, al Mirror ha raccontato: “Si è sicuramente trattato di uno sparo accidentale. Molti di noi hanno figli di quell’età. La nostra è una comunità molto unita. Abbiamo tutti i figli nella stessa scuola, quindi c’è stato il panico che potesse essere qualcuno che conoscevamo. Come ho letto da una mail che ci ha poi inviato la preside, la vittima non veniva nella scuola dei miei figli e quindi non so chi fosse e da dove venisse. È comunque abbastanza scioccante e mi dispiace davvero per la sua famiglia. È una notizia terribile.”