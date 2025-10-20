È morta carbonizzata mentre era in casa insieme al suo cagnolino. Floria Paissoni, 75 anni, residente a Sarnico, nel Bergamasco, è deceduta nella notte tra sabato e domenica a seguito dell’incendio della sua abitazione, una villetta indipendente in località Campomatto. L’allarme è scattato poco dopo le 4, ma purtroppo per lei e il suo amico a quattro zampe non c’è stato più niente da fare.

L’incendio

Sul posto uomini e mezzi di Vigili del Fuoco, l’ambulanza e l’automedica, oltre ai Carabinieri per i rilievi. Non è tuttavia ancora chiaro ciò che possa aver dato avvio alle fiamme, che hanno raggiunto in poco tempo la camera da letto in cui l’anziana stava dormendo. La morte sarebbe avvenuta per soffocamento, ma la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre l’autopsia. L’abitazione è sotto sequestro e nella giornata di oggi è atteso il sopralluogo del Nucleo investigativo antincendio dei Vigili del Fuoco di Bergamo.