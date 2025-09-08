Un uomo di 56 anni è stato trovato morto in un monolocale in via Strinella, a L’Aquila, utilizzato per lavoro da una prostituta di 58 anni. L’uomo si trovava in compagnia della donna, di nazionalità cinese, quando ha improvvisamente accusato un malore fatale. Probabilmente scioccata dalla situazione o preoccupata per possibili conseguenze legali, la donna è fuggita dall’appartamento.

Prima di allontanarsi, però, ha provveduto a pulire il corpo dell’uomo con salviette igienizzanti e a rivestirlo, mostrando un gesto di rispetto verso la vittima. Una volta scesa in strada, la donna ha fermato un passante, un giovane di 24 anni originario della Guinea, chiedendogli di chiamare il 118 per dare l’allarme. La donna ha poi deciso di non rientrare nell’appartamento, continuando la sua fuga. Quando il personale medico del 118 è arrivato sul posto, ha constatato il decesso e ha immediatamente allertato i carabinieri. All’interno dell’abitazione non c’era nessun altro presente.

Le indagini e l’autopsia

All’inizio, il Nucleo operativo e radiomobile aveva sospettato un possibile omicidio, anche a causa della fuga della donna. Tuttavia, le indagini hanno rapidamente escluso questa ipotesi. Nell’appartamento non sono state trovate tracce di droghe o altre sostanze che potessero aver causato il malore fatale.

La Procura ha comunque disposto l’autopsia, necessaria per accertare definitivamente le cause del decesso e permettere il rilascio del corpo ai familiari per i funerali. Le prime evidenze indicano che l’uomo sarebbe morto per cause naturali, escludendo quindi qualsiasi responsabilità penale per la donna presente al momento del malore.