A Napoli, nel quartiere Sanità, questa mattina un ragazzino di 12 anni è stato ferito con due coltellate al polmone. I carabinieri non escludono che a colpire il minore sia stato il padre al culmine di una lite familiare. L’uomo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto con la stessa arma. Anche la madre del 12enne, medicata sul posto, sarebbe stata ferita a una mano nel tentativo di salvare il figlio.

12enne in prognosi riservata

Al momento, il 12enne è ricoverato all’ospedale Pellegrini, dove il padre, anche lui in prognosi riservata, avrebbe aggredito un’infermiera del 118 giunta sul posto per soccorrere il ragazzino ferito. I carabinieri, che erano stati allertati dai vicini, indagano sulla drammatica vicenda eseguendo i rilievi e accertando la dinamica dei fatti. Secondo quanto riferito dai vicini, pare che nella famiglia del 12 ferito non si fossero mai registrati episodi di violenza domestica in casa.