Un grave episodio si è verificato a Catania, dove un agente della polizia locale è stato travolto da un motociclista che ha tentato di sottrarsi a un controllo stradale. Il fatto è avvenuto nel quartiere Picanello, in via Cavaliere, quando il giovane, alla guida della moto senza casco, non si è fermato all’alt imposto dagli agenti e ha proseguito la sua corsa, investendo il vigile urbano che stava effettuando il controllo.

L’impatto ha provocato traumi all’agente, che è stato soccorso e trasportato per accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Determinanti per risalire al responsabile sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Grazie alle indagini, il motociclista, un 21enne, è stato identificato in poche ore e si è successivamente costituito accompagnato dal proprio legale.

Il giovane ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato posto agli arresti domiciliari con accuse che comprendono resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. La moto è stata inoltre sequestrata. L’episodio ha suscitato forte indignazione in città, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza degli agenti impegnati quotidianamente nei controlli sul territorio.