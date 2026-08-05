Ha provato a investire con l’auto l’ex compagno. Per questo una donna è finita in carcere a Gallarate, in provincia di Varese, dopo la revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali per una precedente condanna. La decisione è maturata al termine delle indagini avviate lo scorso 16 luglio in seguito ad una violenta lite in un esercizio pubblico di via Pegoraro.

In base a quanto ricostruito dagli agenti attraverso testimonianze e immagini di videosorveglianza, la donna, in stato di alterazione dopo aver consumato alcolici, avrebbe raggiunto il bar gestito dall’ex compagno, prendendolo a schiaffi e minacciandolo dopo il tentativo dell’uomo di allontanarla. L’aggressione sarebbe poi proseguita nei pressi dell’abitazione del padre della vittima e successivamente all’esterno del locale, dove anche l’anziano sarebbe stato colpito al volto e fatto cadere a terra. Le indagini hanno inoltre accertato un tentativo di investimento con un’auto, il cui conducente è stato identificato. La donna e l’uomo sono stati denunciati per percosse e minaccia grave; al conducente sono state contestate anche le tentate lesioni.