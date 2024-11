Un’altra sparatoria nella notte a Napoli, purtroppo un altro ragazzone ha fatto le spese ed è gravissimo. E’ stato colpito alla testa il 18enne ferito da colpi d’arma da fuoco in via dei Tribunali a Napoli ed è incensurato. Sono queste le prime ricostruzioni della Squadra mobile di Napoli sulla sparatoria avvenuta alle prime ore del giorno nel centro storico. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli e in queste ore – il ferimento è avvenuto verso le 5 – in tanti tra parenti e amici si sono radunati davanti al nosocomio.

Napoli, altra sparatoria nella notte

Il ragazzo è il cugino del 17enne Luigi Caiafa ucciso da un poliziotto il 4 ottobre del 2020 durante una rapina nel cuore di Napoli. Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, un uomo si è avvicinato alla vittima che si trovava su via dei Tribunali, all’angolo piazza Sedil Capuano, e ha sparato un colpo di pistola alla testa della vittima, prima di dileguarsi.

La dinamica è in fase di ricostruzione a cura della locale Squadra Mobile che procede. Il pensiero va alla tragedia di qualche giorno fa in cui ha perso la vita il 19enne Santo Romano, raggiunto da un proiettile in pieno petto per futilissimi motivi. Un 17enne dalla condizione psichica problematica ha fatto fuoco per colpa di una scarpa da 500 euro inavvertitamente sporcata dalla vittima. Un amico di Santo è stato ferito a un gomito, per fortuna senza gravi conseguenze.