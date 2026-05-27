Difficile pensare a una “ragazzata” quando il protagonista conta 46 anni. Fatto sta che al soggetto in questione, un napoletano di mezz’età, prima gli hanno revocato la patente. Succede.

Fermato dai carabinieri a Torre del Greco

Poi, senza in mano il titolo che autorizza alla guida, ha comunque ripreso la macchina. E questo non dovrebbe succedere.

Infine, quando inevitabilmente lo hanno fermato i carabinieri a Torre del Greco – è notizia delle ultime ore – inveche che, rassegnato, rimettersi alla clemenza della corte, ha rilanciato, offrendo ai militari dell’Arma le generalità del fratello. E questo appare inaudito.

I carabinieri non hanno abboccato. Le prospettive giudiziarie del 46enne sono fosche: ha commesso il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale.