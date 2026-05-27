Intorno alle 7 di questa mattina, nel quartiere di Golders Green di Londra, che ospita una numerosa comunità ebraica, è scoppiato un vasto incendio in supermercato kosher. Secondo quanto dichiarato dalle autorità, le fiamme avrebbe colpito anche un magazzino. “La causa dell’incendio è al momento sconosciuta”, ha dichiarato la London Fire Brigade in un comunicato. Sono stati mobilitati 15 mezzi antincendio e circa 100 vigili del fuoco, mentre diverse strade nell’area sono state chiuse e i residenti locali sono stati invitati a tenere porte e finestre chiuse per evitare l’inalazione del fumo. Sul web sono stati diffusi diversi video che mostrano una colonna di fumo nero levarsi sopra la principale via dello shopping della zona. La polizia metropolitana ha infine dichiarato che nessuno è rimasto ferito.